Lucia Pettenon morta di tumore a 45 anni l' ultimo messaggio alla famiglia prima di essere sedata | Vi voglio bene ora dormirò per sempre

L'intera comunità, quella di Sala di Istrana (Treviso), si stringe nel dolore per la scomparsa di Lucia Pettenon, 45 anni, conosciuta e stimata per la sua dedizione e per. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Lucia Pettenon morta di tumore a 45 anni, l'ultimo messaggio alla famiglia prima di essere sedata: «Vi voglio bene, ora dormirò per sempre»

Scopri altri approfondimenti

Lucia Pettenon uccisa da un tumore a 47 anni, prima di morire ha scritto tre sms inviati a marito e figli: «Adesso dormirò». La malattia scoperta per una forte tosse

Lucia Pettenon uccisa da un tumore a 45 anni, prima di morire ha scritto tre sms inviati a marito e figli: «Adesso dormirò». La malattia scoperta per una forte tosse

La tosse persistente fino alla diagnosi: Lucia si è spenta a 45 anni, lascia due figli -> https://www.nordest24.it/istrana-funerale-lucia-pettenon-45-anni - facebook.com Vai su Facebook

Lucia Pettenon morta di tumore a 45 anni, l'ultimo messaggio alla famiglia prima di essere sedata: «Vi voglio bene, ora dormirò per sempre» - L'intera comunità, quella di Sala di Istrana (Treviso), si stringe nel dolore per la scomparsa di Lucia Pettenon, 45 anni, conosciuta e stimata per la sua dedizione e ... Da leggo.it

Lucia Pettenon uccisa da un tumore a 45 anni, prima di morire ha scritto tre sms inviati a marito e figli: «Adesso dormirò». La malattia scoperta per una forte tosse - Tre messaggi, uno per il marito e uno per ciascuno dei suoi due figli, in cui esprimere tutto l'amore e l'affetto verso di loro. Lo riporta ilgazzettino.it

La tosse persistente fino alla diagnosi: Lucia si è spenta a 45 anni, lascia due figli - SALA DI ISTRANA ( TV) – Addio a Lucia Pettenon, 45 anni, scomparsa venerdì 5 dicembre dopo una grave malattia. Come scrive nordest24.it