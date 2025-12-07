Luci in piazza a Sant?Elia | la Multiservizi spende 7mila euro per il Natale ma è gelo con il Comune che non è stato informato

Quotidianodipuglia.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settemila euro per illuminare a festa piazza Casorati, al quartiere Sant?Elia. A spenderli è stata la Brindisi Multiservizi che, proprio oggi alle 17, inaugurerà. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

