Luci in piazza a Sant?Elia | la Multiservizi spende 7mila euro per il Natale ma è gelo con il Comune che non è stato informato
Settemila euro per illuminare a festa piazza Casorati, al quartiere Sant?Elia. A spenderli è stata la Brindisi Multiservizi che, proprio oggi alle 17, inaugurerà. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
