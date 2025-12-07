Luci accese sull’angolo buio in zona Manetti
GROSSETO Il Comune di Grosseto ha deciso di intervenire in modo risolutivo su uno degli accessi più critici al centro storico: la parte iniziale di via Manetti, nota per l’ex edicola e l’area della ‘buca’ di San Lorenzo. Questo angolo di città, in netto contrasto con la vivacità dello Chalet sull’altro lato della strada, è stato segnalato più volte come un vero e proprio ’buco nero’, teatro di risse a suon di bottigliate, bivacchi di ragazzini ubriachi e episodi di spaccio. Per combattere degrado e insicurezza, l’amministrazione ha scelto una soluzione immediata e d’impatto: illuminare completamente la zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
