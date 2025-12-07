Luca Olivieri | Settant’anni di archeologia italiana in Pakistan sulle orme di Tucci

Chissà se nel 1955 il grande orientalista Giuseppe Tucci, mentre inaugurava la Missione archeologica italiana in Pakista n, immaginava che sarebbe durata fino a oggi conseguendo straordinarie scoperte nella Valle dello Swat, dove l’Occidente incontrò l’Oriente sui sogni di conquista di Alessandro Magno. Il settantesimo anniversario della Missione, gestita dall’ISMEO e dall’ateneo veneziano Ca’ Foscari, sarà celebrato il 13 dicembre a Castel Madama dopo essere stato festeggiato il 25 ottobre a Saidu Sharif, con una vasta eco locale e la partecipazione (avverrà anche per l’evento italiano) del principe ereditario della famiglia Miangul, che regnò sullo Swat fino al 1969. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

