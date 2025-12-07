Lublino day 6 | ultima sfida agli Europei di corta | l’Italia vuole un’altra ultima giornata da urlo!

La giornata conclusiva degli Europei di Lublino si apre con un programma mattutino scarno ma importante per la spedizione azzurra: quelli dei 400 misti, femminili e maschili, gare lunghe e tecniche che spesso decidono la qualità complessiva di una rassegna. Nella prova femminile non ci sarà Italia, ma il livello resta altissimo: la grande favorita è Ellen Walshe, unica in vasca con un tempo d’iscrizione sotto i 4’30”, reduce da un torneo dominante. La irlandese, inserita in terza batteria, dovrà però tenere d’occhio la giovane spagnola Emma Carrasco Cadens, già semifinalista mondiale, aiutata da una frazione a dorso particolarmente incisiva, e la connazionale Paula Gonzalez Miralles, solida e continua. 🔗 Leggi su Oasport.it

