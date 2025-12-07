Love street – Gente che la vita… non si butta via il nuovo singolo di Franco Mussida

Lopinionista.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – “Love streetGente che la vita. non si butta via” è il brano scritto da Franco Mussida che inaugura un nuovo progetto realizzato con CPM Music Institute per il Sociale con la partecipazione di Fondazione PROGETTO ARCA, Comunità di SAN PATRIGNANO, Comunità KAYROS, Associazione AMICI DELLA NAVE, Coro MILLECOLORI di SCAMPIA e VERO VOLLEY. Da martedì 2 dicembre è online il video di “LOVE STREET” per la regia di Franco Mussida, le riprese video di Greg Production, il montaggio di Nicolò Clerici e il generoso contributo di Marco Rampoldi e Rara Produzioni. Il brano è disponibile in digitale dal 4 dicembre, e in radio dal 5 dicembre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

love street 8211 gente che la vita8230 non si butta via il nuovo singolo di franco mussida

© Lopinionista.it - “Love street – Gente che la vita… non si butta via”, il nuovo singolo di Franco Mussida

News recenti che potrebbero piacerti

love street 8211 gente“Love street”, nuovo brano di Franco Mussida Online e in radio - non si butta via” è il brano scritto da FRANCO MUSSIDA che inaugura un nuovo progetto realizzato con CPM Music Institute per il Sociale con la partecipazione di ... Secondo noinotizie.it

love street 8211 genteLove Street: Inno all’Amore di Franco Mussida - Il nuovo brano di Franco Mussida con il CPM Music Institute, “Love Street”, inno alla speranza e alla solidarietà per chi vive in strada. Segnala lagazzettadellospettacolo.it

Cerca Video su questo argomento: Love Street 8211 Gente