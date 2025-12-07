Love street – Gente che la vita… non si butta via il nuovo singolo di Franco Mussida

MILANO – “Love street – Gente che la vita. non si butta via” è il brano scritto da Franco Mussida che inaugura un nuovo progetto realizzato con CPM Music Institute per il Sociale con la partecipazione di Fondazione PROGETTO ARCA, Comunità di SAN PATRIGNANO, Comunità KAYROS, Associazione AMICI DELLA NAVE, Coro MILLECOLORI di SCAMPIA e VERO VOLLEY. Da martedì 2 dicembre è online il video di “LOVE STREET” per la regia di Franco Mussida, le riprese video di Greg Production, il montaggio di Nicolò Clerici e il generoso contributo di Marco Rampoldi e Rara Produzioni. Il brano è disponibile in digitale dal 4 dicembre, e in radio dal 5 dicembre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

