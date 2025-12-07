L’ottovolante del bitcoin nella grande giostra della finanza Usa
Un andamento a dir poco turbolento quello del prezzo di Bitcoin, recentemente risalito verso quota 93.000 dollari dopo un forte calo, che ha riacceso il dibattito tra chi lo vede come un asset strategico e chi invece lo considera privo di fondamenta solide. Ai lati estremi di queste due posizioni troviamo da una parte Larry Fink, CEO di BlackRock, che sostiene che il Bitcoin ha oggi “ un enorme caso d’uso ” in particolare come arma di digitalizzazione e tokenizzazione finanziaria. Con lui anche il CEO di Coinbase, che dichiara che è “ impossibile che il Bitcoin arrivi a zero ”, affidandosi alla convinzione che le criptovalute siano destinate a diventare parte dell’assetto finanziario legittimo e regolamentato. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Sono sempre di più i segnali che indicano la fine del classico "Halving Cycle" di Bitcoin. Il modello che per oltre dieci anni ha scandito fasi rialziste e ribassiste del prezzo, oggi sembra non guidar
