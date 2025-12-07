Lorenzo Vitali uccide la nonna a martellate ad Acilia perché lo ha fatto e l' ipotesi della lite in famiglia

Lorenzo Vitali avrebbe ucciso la nonna a martellate dopo una lite: l'aggressore ha parlato agli inquirenti di un passato di abusi in famiglia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lorenzo Vitali uccide la nonna a martellate ad Acilia, perché lo ha fatto e l'ipotesi della lite in famiglia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Uccide la nonna a martellate in casa a Ostia, fermato il nipote 30enne Lorenzo Vitali: bloccato a una fermata della metro

Lorenzo Vitali, chi è il 30enne che ha ucciso la nonna a martellate. Il movente: «I miei familiari mi deridevano, non lo sopportavo»

Gabriella Armari uccisa a martellate dal nipote, Lorenzo Vitali confessa l'omicidio della nonna

Gabriella Armari uccisa a martellate dal nipote, Lorenzo Vitali confessa l'omicidio della nonna ift.tt/1LQVbWq Vai su X

Si chiama Lorenzo Vitali il 30enne che ha ucciso a martellate la nonna a Ostia: dopo la fuga fino a Ostiense, è stato arrestato - facebook.com Vai su Facebook

Lorenzo Vitali uccide la nonna a martellate e poi cerca di scappare in metro. «Sono anni che vengo maltrattato». Orrore vicino Roma - Poi Lorenzo Vitali, 30 anni, ha fatto solo qualche passo prima di imbattersi nella nonna, Gabriella ... Riporta ilmattino.it

Lorenzo Vitali uccide la nonna a martellate ad Acilia, perché lo ha fatto e l'ipotesi della lite in famiglia - Lorenzo Vitali avrebbe ucciso la nonna a martellate dopo una lite: l'aggressore 30enne ha parlato agli inquirenti di un passato di abusi in famiglia ... Scrive virgilio.it

Lorenzo Vitali, la nonna uccisa a martellate e il compagno della madre ferito: «È corso al bar con un buco alla tempia». Le testimonianze - 30 del mattino quando in un palazzo di via Giuseppe Molteni, ad Acilia (estrema periferia di Roma), il ... Scrive leggo.it