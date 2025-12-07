Londra paura a Heathrow | aggressioni multiple con spray al peperoncino al Terminal 3

Diverse persone sono rimaste ferite questa mattina a causa di aggressioni multiple all’ aeroporto di Heathrow, a Londra, presumibilmente utilizzando spray al peperoncino. Lo riferisce la polizia londinese, sottolineando che i feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze e trasportati in ospedale, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. La dinamica degli eventi. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, le aggressioni sono avvenute in un parcheggio del Terminal 3. Un gruppo di uomini avrebbe spruzzato lo spray al peperoncino contro diverse persone prima di darsi alla fuga. Al momento, un uomo è stato arrestato, mentre la polizia continua le ricerche per rintracciare altri sospettati coinvolti negli episodi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

