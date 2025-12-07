Lombardia pronti più investimenti con le Zis
Nascono le Zone di innovazione e sviluppo per la crescita territoriale, che prevedono collaborazione tra imprese, università ed enti pubblici a sostegno della competitività locale. Il percorso si struttura in due fasi differenziate. Coinvolte tutte le province. Regione Lombardia introduce le Zone di innovazione e sviluppo, dette Zis, un nuovo strumento con cui l’amministrazione punta a rafforzare gli ecosistemi economici locali favorendo la collaborazione strutturata tra imprese, università, enti pubblici e realtà sociali. L’obiettivo è quello di rendere la Lombardia un territorio sempre più competitivo e riconoscibile su scala internazionale, creando spazi in cui innovazione, ricerca e sviluppo possano tradursi in crescita economica stabile. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondisci con queste news
100 giorni a Milano Cortina 2026. Attilio Fontana, Pres. Regione Lombardia: "Siamo pronti a mostrare al mondo le bellezze della nostra Regione”
Sgominata la banda dei furti in casa: 17 colpi a segno tra Como e Lombardia, così erano pronti a sparire
Regione Lombardia attacca la Commissione che ha di nuovo rinviato il pacchetto automotive. L’assessore Guidesi: «Pronti a manifestazioni in piazza» - facebook.com Vai su Facebook
Lombardia, nuova strategia per attrarre investimenti, Fontana e Guidesi presentano piano - La Lombardia rilancia la propria strategia per attrarre investimenti esteri, con un piano rinnovato presentato dal governatore Attilio Fontana e dall’assessore regionale allo sviluppo economico, Guido ... adnkronos.com scrive
La Lombardia rilancia l'attrazione degli investimenti - La Lombardia rilancia la propria strategia per attrarre investimenti esteri, con un piano rinnovato presentato dal Governatore Attilio Fontana e dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it
Perché la Lombardia vuole la sua agenzia per attrarre investimenti esteri - Crescono gli investimenti esteri in Lombardia, anche quando nel resto del mondo si tira il freno. Secondo wired.it