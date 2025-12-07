Lodi donne e prime occupazioni | cresce il progetto di supporto
Lodi, 7 dicembre 2025 – Cresce il numero di donne che scelgono di mettersi in gioco nel mondo della mentorship, uno spazio in cui esperienze professionali e di vita si intrecciano per sostenere l’empowerment femminil e (ossia il processo di autodeterminazione) e costruire nuove reti tra generazioni. Sono state infatti oltre 120 le partecipanti alla seconda edizione di Mentorship Lodi, che ieri pomeriggio si sono ritrovate nella Sala dei Comuni della Provinci a per condividere il percorso svolto e raccontare il legame che, in molti casi, si è creato tra mentor (guida) e mentee (persona meno esperta): un rapporto fatto di fiducia, ascolto e confronto, cresciuto passo dopo passo nel corso dei mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
A Lodi, alla 23ª Manifestazione Internazionale Donne Meritevoli, sono stati riconosciuti percorsi femminili capaci di trasformare fragilità in forza, silenzio in parola, esperienza in impegno civile. Una giornata dedicata a generosità, vicinanza e azione concreta - facebook.com Vai su Facebook
Violenza donne: Asstdi Lodi presenta “Mano Tesa”, un kit di prima accoglienza - Foto - L'ASST di Lodi presenta "Mano Tesa", il progetto che offre kit di prima accoglienza a donne e minori vittime di violenza. Lo riporta agenzianova.com
Lodi: mancano i bambini, nei piccoli comuni classi prime a rischio - Lodi, 12 aprile 2025 – I Comuni del Lodigiano chiedono a gran voce che vengano trovate soluzioni ai problemi delle piccole scuole. Si legge su ilgiorno.it