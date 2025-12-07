Lodi donne e prime occupazioni | cresce il progetto di supporto

Lodi, 7 dicembre 2025 – Cresce il numero di donne che scelgono di mettersi in gioco nel mondo della mentorship, uno spazio in cui esperienze professionali e di vita si intrecciano per sostenere l’empowerment femminil e (ossia il processo di autodeterminazione) e costruire nuove reti tra generazioni. Sono state infatti oltre 120 le partecipanti alla seconda edizione di Mentorship Lodi, che ieri pomeriggio si sono ritrovate nella Sala dei Comuni della Provinci a per condividere il percorso svolto e raccontare il legame che, in molti casi, si è creato tra mentor (guida) e mentee (persona meno esperta): un rapporto fatto di fiducia, ascolto e confronto, cresciuto passo dopo passo nel corso dei mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

