L?obiettivo di Roberto Fico almeno 4 donne in Giunta | pressing sulla maggioranza

Una Giunta regionale che abbia un?adeguata rappresentanza femminile. Roberto Fico si sta soffermando molto su questo punto nelle interlocuzioni con i partiti. Tra i nomi proposti fino ad ora. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - L?obiettivo di Roberto Fico, almeno 4 donne in Giunta: pressing sulla maggioranza

