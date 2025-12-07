Lo scudo protettivo del sito di Chernobyl in Ucraina non riesce più a svolgere la sua funzione di contenimento

Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), lo scudo protettivo costruito attorno al sito del disastro nucleare di Chernobyl in Ucraina non riesce più a svolgere la sua funzione di contenimento dei rifiuti radioattivi a seguito di un attacco con drone all’inizio di quest’anno. Il Nuovo Confinamento Sicuro (NSC) di Chernobyl, che è stato “gravemente danneggiato” dall’attacco dei droni di febbraio, ha “perso le sue principali funzioni di sicurezza, tra cui la capacità di confinamento”, ha affermato l’AIEA in una dichiarazione di venerdì. L’Ucraina ha accusato la Russia di aver effettuato l’attacco del 14 febbraio a Chernobyl, ma il Cremlino ha negato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

