La protesta degli editori rossi a «Più libri più liberi» è un flop. Momenti di tensione davanti allo stand degli identitari: «Andiamo fuori a risolverla». E poi giù minacce. Dovevano essere trenta minuti di protesta. Trenta minuti in cui le case editrici di sinistra avrebbero dovuto coprire con dei teli neri, neri come il fascismo ovviamente, i volumi esposti a «Più libri più liberi». Avrebbero: perché poi sono stati utilizzati tutti i colori (del resto non si può essere troppo schizzinosi quando c’è una rivoluzione proletaria da fare) e la protesta è durata solamente la metà: quindici minuti. Perché va bene preoccuparsi del fascismo che sta tornando, va bene combattere gli squadristi, ma bisogna pur star dietro agli affari. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lo sciopero dura la metà: l’antifascismo a tempo per non perdere le vendite