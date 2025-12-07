Lo sci da agonista la Formula 1 per Sky i tre figli | chi è Carlo Vanzini il giornalista milanese che ha svelato il tumore

Milano, 7 dicembre 2025 – La passione per lo sci, praticato fin da piccolissimo, con trascorsi anche da agonista. L’esperienza professionale culminata nell’incarico di seguire il Mondiale di Formula 1 per Sky. Ma anche l’amore per la moglie Cristina e i tre figli, che lo aiuteranno a provare a vincere questa battaglia. Si descrive – anche – in questi termini sul sito ufficiale della piattaforma di contenuti a pagamento Carlo Vanzini, il giornalista che ha annunciato di avere un tumore al pancreas, fra i più duri da affrontare. Lo sci. Lo sci è stato – ed è ancora – per Carlo ben più di una passione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

