LLACCIATE LE CINTURE
È il monito (e consiglio) di Sara Jakubiak, protagonista della Prima con il personaggio di Katerina L’vovna Izmajlova. "Katerina mi ricorda una McLaren capace di passare da zero a cento in meno di un minuto", sottolinea la soprano statunitense al suo debutto scaligero, invitando il pubblico a "tenersi forte": l’opera quest’anno sarà adrenalinica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Riscaldate i motori, allacciate le cinture, truccatevi e imbellettatevi, profumatevi se vi piace oppure no, ma prenotate il prima possibile perché rimangono pochi posti! L’ultimo dell’anno a Collebrunacchi sarà scintillante - facebook.com Vai su Facebook
LLACCIATE LE CINTURE - È il monito (e consiglio) di Sara Jakubiak, protagonista della Prima con il personaggio di Katerina L’vovna Izmajlova. Secondo ilgiorno.it
Prima della Scala, Sara Jakubiak: “Lady Macbeth? Come una Ferrari, allacciate le cinture” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prima della Scala, Sara Jakubiak: “Lady Macbeth? Scrive tg24.sky.it
La royal family non allaccia la cintura di sicurezza perché può sgualcire i vestiti - Come dimenticare la lunga sfilata di automobili nere, che ha portato tutti i membri della royal family al ... Come scrive fanpage.it
Allacciate le cinture. I modelli cult per l’estate 2025 (e come abbinarli con stile) - La cintura borchiata (identikit: punk, aggressiva, nera o in cuoio marrone) si insinua tra gli outfit più eleganti di stagione per creare cortocircuiti di stile. Segnala iodonna.it
Ray Dalio allaccia le cinture: “C’è una bolla”. Ma la sua Bridgewater mette in portafoglio un titolo AI - Ray Dalio lancia un monito: mercato in bolla, debito record e leva alta. Lo riporta msn.com
Allacciate le cinture, anche con una cicatrice sul petto - Si tratta di un dispositivo da applicare alla cintura di sicurezza in modo da garantire comfort anche a chi ha subito ... Segnala vita.it