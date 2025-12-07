Liverpool Salah esplode contro Slot | Promesse non mantenute mi sento scaricato

In casa Liverpool si accende il “caso Salah”. Il club campione d’Inghilterra in carica sta vivendo un avvio di stagione complicato, con 6 sconfitte nelle prime 15 giornate di Premier League e un preoccupante ottavo posto in classifica. A peggiorare la situazione, il malumore di Mohamed Salah, rimasto in panchina per tutta la sfida contro il Leeds, terminata 3-3. Salah: “Mi hanno gettato sotto il bus”. Al termine del match, il 33enne egiziano non ha nascosto la frustrazione per il suo ruolo sempre più marginale: “Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club negli anni, soprattutto nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Liverpool, Salah esplode contro Slot: “Promesse non mantenute, mi sento scaricato”

