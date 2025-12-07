LIVE Sci di fondo 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA | vince Hedegart meravigliosa gara di Carollo in mezzo alla Norvegia!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E VINCE HEDEGART! Dietro di 0?4 Ree, incredibile finale! 12:50 Anche Stenshagen battuto nel finale da Carollo! TRE DECIMIII! Tra Hedegart e Ree ci sono 3 decimi a 800 metri dall’arrivo. Che gara! 12:48 No, perde Klaebo e allora oggi cede lo scettro. AAAH ha perso un po’ troppo Barp. Gran gara comunque, 11° provvisorio, non crediamo uscirà dai 20! Ha battuto Krueger e Jenssen: CHAPEAU! 12:48 Molto bene Elia Barp che quando mancano 800 metri alla fine paga solo 8? da Carollo. DEVE CHIUDERE FORTE! 12:47 Segnaliamo anche Graz che al traguardo paga 55? appena ed è 14° live. 🔗 Leggi su Oasport.it
