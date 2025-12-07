LIVE Sci di fondo 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA | vince Hedegart ma l’Italia risorge nella terra dello sci di fondo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del risorgimento dell’Italia dello sci di fondo, che ottiene due top ten in entrambe le categorie con Maria GISMONDI (6^) e Martino CAROLLO (9°)!! Un saluto sportivo! 13:06 Averlo ottenuto oggi, in una gara in cui era presente al maschile il contingente nazionale norvegese, vale tantissimo! Ruskanen 8° merita una menzione speciale, ma Martino Carollo è stato il secondo degli umani, appena dietro il finnico. Un risultato che, senza troppi giri di parole, vale quanto un podio! 13:02 L’Italia dello sci di fondo risorge oggi, 7 dicembre 2025, e lo fa con Maria Gismondi e Martino Carollo, che stavano insieme fino a pochi mesi fa, e che oggi festeggeranno insieme una doppia top ten VERA, nel tempo dello sci di fondo, e in una gara olimpica, mondiale e in cui il livello è altissimo vista la presenza dei contingenti norvegesi, soprattutto di quello maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
