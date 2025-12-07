LIVE Sci di fondo 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA | una incredibile Maria Gismondi illumina la mattina azzurra!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:30 Rifiatiamo amici di OA Sport, questa ragazza ci ha fatto battere il cuore! A breve vi diamo tutti i piazzamenti. 10:27 Chiude Heidi Weng ed è addirittura decima! Gismondi 6^, SESTA! Tra circa un minuto chiuderà Heidi Weng. 10:25 Slind addirittura stampa Sundling. 10:24 Andeon, Ilar, Diggins, Sundlng, GISMONDI all’arrivo. Ora Slind toglierà la 5^ piazza a Maria. LI HA PERSIIIII! E’ DIETROOOOO! 10:22 Sono 6? di margine per Weng su Gismondi ai 6.9km. 10:21 Gismondi può essere battuta da Slind, che ha 8? di margine a 800 metri dalla fine e anche da Heidi Weng. 🔗 Leggi su Oasport.it
