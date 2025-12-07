LIVE Sci di fondo 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA | si chiude con le gare con partenza ad intervalli
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’ultima giornata di gare dal tempo dello sci di fondo di Trondheim, oggi vanno in scena le 10 chilometri a tecnica libera con partenza ad intervalli! Klaebo vuole chiudere il 3 su 3 dopo che si è imposto nella sprint e nello skiathlon, in entrambi i casi dominando la volata, e quest’oggi ha lo scoglio più difficile. Vincere in questa gara significherebbe attentare davvero alla possibilità dei 6 ori a Milano Cortina, visto che sulla distanza dei 10 chilometri di solito sono altri i norvegesi che si impongono a skating. 🔗 Leggi su Oasport.it
