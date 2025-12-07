LIVE Sci di fondo 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA | partita la gara maschile ma che gioia Maria Gismondi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:56 Per il Bel Paese anche Martino Carollo (35), Davide Graz (37), Paolo Ventura (32), Simone Daprà (23), Giovanni Ticco (22). INIZIATA LA GARA MASCHILE! 11:53 Senza Federico Pellegrino, l’italiano di punta è Elia Barp che sta attraversando un bel momento di forma in questo avvio di stagione. Sicuramente il veneto non ha nella 10 intervallata il miglior format, ma proverà a chiudere nei 30 che facile non sarà vista la presenza del contingente nazionale norvegese. 11:48 Le quote infatti danno addirittura a 11 una vittoria del fuoriclasse norvegese, che dovrà inventarsi l’ennesimo capolavoro se vorrà essere ancora sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

