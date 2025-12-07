LIVE Sci di fondo 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA | ora la gara maschile ma che gioia Maria Gismondi!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:42 Johannes Hoesflot Klaebo ha dominato la sua tappa di casa, dove nello scorso mese di marzo si impose in tutte le gare dei Mondiali di sci di fondo. Quest’oggi però la sua striscia di 11 vittorie consecutive tra staffette e gare individuali è destinata a fermarsi. 11:39 Un’oretta dopo la magia di Maria Gismondi è tempo di concludere un bellissimo weekend di Trondheim per lo sci di fondo maschile. Si chiude qui la Diretta LIVE bellissima della gara donne, ci ritroveremo tra circa un’ora per raccontarvi quella maschile. Johannes Hoesflot Klaebo vuole un altro tris nella sua Trondheim! Ma che gioia Gismondi! 10:38 L’Italia del fondo femminile è rinata! Oggi, 7 dicembre 2025, si celebra il compimento di Maria Gismondi, 6^ in Coppa del Mondo in una gara VERA, con partenza ad intervalli! 10:37 Era data con un problema fisico! Ha concluso la miglior gara dela carriera, una prova di forza impressionante dello ‘scricciolo’ di Subiaco, come viene soprannominata da alcuni colleghi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Oasport.it
