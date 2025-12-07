CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SIGNORE E SIGNORI, Maria GISMONDI potrebbe essere 4^ alla fine! 10:13 Sono 8 i secondi che Diggins paga da Andeon dopo 6.2km. 10:12 Sundling ha perso ancora da Ebba Andeon. 10:11 Clamorosa prova della subiachese! Vediamo dove la porterà! 10:10 Gismondi ha chiuso la sua gara! 10:09 Diggins paga 2? da Andeon dopo 5km. Se la giocano loro. 10:08 Passa Ebba Andeon e come previsto ha allungato su Sundling, adesso attendiamo Diggins. Il podio virtuale è Andeon Diggins Ilar. 10:07 Diggins c’è, ma c’è anche Moa Ilar che ha sopravanzato anche lei Sundling. 10:06 SUNDLING IN FLESSIONE, lascia 5? su Gismondi e allora passa davanti Andeon e diventa leader ai 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA: CLAMOROSA prova di Maria Gismondi!