LIVE Sci di fondo 10 km tl Trondheim 2025 in DIRETTA | al via la gara femminile Italia comparsa?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:10 Ancora 20? e vi racconteremo la prova femminile di 10 chilometri a skating con partenza a intervalli. Favorite le svedesi, ma potrebbe essere di nuovo la giornata di Diggins, dopo che ieri ha vinto brillantemente lo skiathlon. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’ultima giornata di gare dal tempo dello sci di fondo di Trondheim, oggi vanno in scena le 10 chilometri a tecnica libera con partenza ad intervalli valide per la Coppa del Mondo 2025-26! Klaebo vuole chiudere il 3 su 3 dopo che si è imposto nella sprint e nello skiathlon, in entrambi i casi dominando la volata, e quest’oggi ha lo scoglio più difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

