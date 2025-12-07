LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | una pazzesca Zenere si gioca il podio! Goggia sottotono seconda manche dalle 19.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19.00 I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 17:19 Robinson comanda come da pronostico, ma Scheib è attaccata. Splendida prova di Zenere, che si giocherà il podio. Goggia, Della Mea e Ghisalberti proveranno a scalare posizioni. Appuntamento con la seconda manche alle 19.00, a più tardi! 17:18 LA TOP TEN DELLA PRIMA MANCHE 1-Alice Robinson (NZL) 1:07.44 2-Julia Scheib (AUT) +0.16 3-Nina O’Brien (USA) +0.52 4-Asja Zenere (ITA) +0.64 5-Camille Rast (SUI) +0.65 6-Mikaela Shiffrin (USA) +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
