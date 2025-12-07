LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | Robinson al comando in avvio di prima manche
16:37 Ottima manche dell'austriaca, nona ad un secondo e 21 centesimi da Robinson. E' il momento della terza italiana in gara, ovvero Asja Zenere. 16:35 Grave errore nel secondo settore per la svedese, che taglia il traguardo in 19esima piazza e rischia l'accesso alla seconda manche. Tocca all'austriaca Stephanie Brunner. 16:33 Linee lunghissime e poca spinta sui dossi per la tedesca, che chiude in ultima posizione a 3 secondi esatti dalla neozelandese.
