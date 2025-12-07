LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | inizia la seconda manche Goggia deve scuotersi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 19.00 Iniziata la seconda manche. In pista Bucik Jogan. 18.57 La prima a partire sarà la slovena Ana Bucik Jogan, 30ma a 2.58 da Robinson dopo la frazione iniziale. 18.56 -11° la temperatura dell’aria. Fa un po’ meno freddo rispetto ai giorni scorsi, quando si sono toccati anche i -25°. 18.49 In questo momento Robinson e Scheib sembrano un gradino sopra le altre in gigante. Sarebbe una sorpresa se a vincere oggi non fosse una delle due. 18.46 Sofia Goggia era tanto contrariata al termine della prima manche. 🔗 Leggi su Oasport.it
Cdm Sci alpino 2025/2026: Julia Scheib vince il gigante femminile di Soelden. Goggia out nella prima manche
Alpi, soccorso alpino aiuta due alpinisti bloccati sul Dente del Gigante
Sci alpino, Sofia Goggia cerca continuità in gigante. Un pensierino alla Coppa del Mondo generale o focus sui Giochi?
