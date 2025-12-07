LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | inizia la prima manche
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19.00 I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 16:07 Risponde benissimo Scheib, che vuole cancellare l’uscita di ieri. Primi due settori da record per l’austriaca, che cede soltanto 16 centesimi ad una già straordinaria Robinson. Si prosegue con la croata Zrinka Ljutic. 16:05 Che tempo siglato da Robinson! 1:07.44 per l’oceanica, che rifila un secondo e 36 centesimi alla norvegese. La neozelandese ha dipinto ogni curva, superando con un perfetto tempismo i dossi della parte alta. 🔗 Leggi su Oasport.it
