LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | Goggia per continuare la scalata I pettorali di partenza
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19.00 I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo slalom gigante di Mont Tremblant, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Sulla pista della località sciistica canadese spazio al bis dopo la gara del sabato che ha offerto la nuova vittoria di Alice Robinson. La neozelandese è la più in palla della specialità, ma sono arrivati degli ottimi segnali anche dalla squadra azzurra. Grazie al miglior tempo stabilito nella seconda manche Lara Della Mea è risalita fino ad una ragguardevole nona posizione, preceduta da una grintosa Sofia Goggia. 🔗 Leggi su Oasport.it
