LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | Goggia alle spalle di Della Mea
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 19.20 Grave errore per Holdener, che rischia di uscire e resta dentro al pelo. Decima a 1.42. E’ il momento della norvegese Mina Fuerst Holtmann (-0.18). 19.19 L’americana Paula Moltzan disputa una manche da par suo e rifila ben 62 centesimi a Lara Della Mea. La statunitense recupererà tante posizioni. Tocca alla svizzera Wendy Holdener (-0.07). 19.18 Goggia seconda a soli 2 centesimi da Lara Della Mea: non sarà di certo contenta.Una Sofia troppo contratta, che non riesce a sprigionare tutta la sua potenza come vorrebbe. 🔗 Leggi su Oasport.it
