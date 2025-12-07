LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | Della Mea e Goggia nelle 15 tra poco Zenere
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 19.38 C’è qualche possibilità che Lara Della Mea chiuda anche oggi in top10. Al momento, mal che vada, sarebbe 12ma. Tocca alla canadese Britt Richardson (-0.53). Da lei ci si può aspettare di tutto. 19.37 La classifica a 8 atlete dal termine: 1 Paula MOLTZAN Stati Uniti 2:14.47 – 2 Zrinka LJUTIC Croazia 2:14.81 +0.34 3 Thea Louise STJERNESUND Norvegia 2:15.06 +0.59 4 Lara DELLA MEA Italia 2:15.09 +0.62 5 Lena DUERR Germania 2:15.10 +0.63 6 Sofia GOGGIA Italia 2:15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Cdm Sci alpino 2025/2026: Julia Scheib vince il gigante femminile di Soelden. Goggia out nella prima manche
Alpi, soccorso alpino aiuta due alpinisti bloccati sul Dente del Gigante
Sci alpino, Sofia Goggia cerca continuità in gigante. Un pensierino alla Coppa del Mondo generale o focus sui Giochi?
Sci alpino, gigante maschile: Odermatt in testa dopo la 1ª manche, Vinatzer 10°. Alle 21 la 2ª manche Beaver Creek Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/sci-alpino-coppa-del-mondo-slalom-donne-uominini-levi-della-mea-mondine - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Sci alpino, sei azzurri in pista la prima manche del gigante maschile: #Vinatzer, #deAliprandini, #DellaVite, #Borsotti, #Franzoni e #Zingerle Beaver Creek #FISAlpine #WorldCupBeaverCreek #7dicembre Guarda la diretta streaming qui rainew Vai su X
LIVE Sci alpino, Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA: va in scena il bis sulla pista canadese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo slalom gigante di Mont Tremblant, gara valida ... Lo riporta oasport.it
LIVE! Gigante donne Tremblant, Alice Robinson favorita dopo le ultime 2 vittorie. Soffia Goggia e Lara Della Mea guidano l'Italia. La diretta scritta - All'indomani della vittoria di Alice Robinson, in quel di Tremblant si terrà un secondo slalom gigante femminile. Riporta eurosport.it
LIVE Sci alpino, Gigante Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Vinatzer cerca conferme. I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19. Segnala oasport.it