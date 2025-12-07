LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | Della Mea e Goggia nelle 15 tra poco Zenere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 19.38 C’è qualche possibilità che Lara Della Mea chiuda anche oggi in top10. Al momento, mal che vada, sarebbe 12ma. Tocca alla canadese Britt Richardson (-0.53). Da lei ci si può aspettare di tutto. 19.37 La classifica a 8 atlete dal termine: 1 Paula MOLTZAN Stati Uniti 2:14.47 – 2 Zrinka LJUTIC Croazia 2:14.81 +0.34 3 Thea Louise STJERNESUND Norvegia 2:15.06 +0.59 4 Lara DELLA MEA Italia 2:15.09 +0.62 5 Lena DUERR Germania 2:15.10 +0.63 6 Sofia GOGGIA Italia 2:15. 🔗 Leggi su Oasport.it

