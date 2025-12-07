LIVE Sci alpino Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA | altra top10 per Della Mea Goggia ingolfata Zenere arretra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 20.00 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.59 La classifica di gigante: 1 Alice ROBINSON Nuova Zelanda 292 2 Julia SCHEIB Austria 280 3 Zrinka LJUTIC Croazia 178 4 Camille RAST Svizzera 161 5 Sara HECTOR Svezia 159 6 Mikaela SHIFFRIN Stati Uniti 158 7 Paula MOLTZAN Stati Uniti 140 8 Thea Louise STJERNESUND Norvegia 137 9 Valerie GRENIER Canada 104 10 Lena DUERR Germania 94 19.58 La classifica generale aggiornata di Coppa del Mondo: 1 Mikaela SHIFFRIN Stati Uniti 458 2 Lara COLTURI Albania 302 -156 3 Alice ROBINSON Nuova Zelanda 292 -166 4 Julia SCHEIB Austria 280 -178 5 Paula MOLTZAN Stati Uniti 267 -191 6 Camille RAST Svizzera 263 -195 7 Lena DUERR Germania 260 -198 8 Sara HECTOR Svezia 244 -214 9 Zrinka LJUTIC Croazia 218 -240 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
