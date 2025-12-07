LIVE Sci alpino Gigante Beaver Creek 2025 in DIRETTA | ottima manche per Vinatzer Dove lo porterà?

7 dic 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Vinatzer entra nei primi 5. Tumler chiude decimo a 83 centesimi. Adesso fa paura il francese Thibaut Favrot (-0.40). 21.50 Tumler avanti di 0.32 al primo intermedio e dietro di 0.32 al secondo. 21.49 Anche Brennsteiner dietro Vinatzer: l’austriaco è secondo a soli 18 centesimi. Ne restano 5. C’è lo svizzero Thomas Tumler (-0.37). Adesso sono tutti pezzi da Novanta. 21.48 Al primo intermedio l’austriaco è dietro di 0.08, al secondo di 0.23. 21.47 Fa paura ora l’austriaco Fabian Brennsteiner, vincitore del gigante di Copper Mountain. 21.46 Brutta scivolata per Gratz. 🔗 Leggi su Oasport.it

