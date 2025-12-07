LIVE Sci alpino Gigante Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Odermatt prova a fare il vuoto male de Aliprandini attesa per Vinatzer
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 16.00 E ALLE 19.00 18.19 L’americano chiude in decima posizione ad 1.78 da Odermatt. Tocca ora a Timon Haugan 18.18 Partito River Radamus 18.18 I distacchi da Odermatt sono molto elevati, ma la lotta per il podio si preannuncia spettacolare. Alle spalle dell” elvetico si stanno inserendo tanti atleti a distanza ravvicinata. 18.18 L’austriaco chiude in ottava posizione a 1.48 da Odermatt. 18.17 Partito Marco Schwarz. 18.16 Quarta posizione per Favrot che chiude a 91 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Cdm Sci alpino 2025/2026: Julia Scheib vince il gigante femminile di Soelden. Goggia out nella prima manche
Alpi, soccorso alpino aiuta due alpinisti bloccati sul Dente del Gigante
Sci alpino, Sofia Goggia cerca continuità in gigante. Un pensierino alla Coppa del Mondo generale o focus sui Giochi?
