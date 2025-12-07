LIVE Sci alpino Gigante Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Odermatt prova a fare il vuoto male de Aliprandini attesa per Vinatzer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 16.00 E ALLE 19.00 18.19 L’americano chiude in decima posizione ad 1.78 da Odermatt. Tocca ora a Timon Haugan 18.18 Partito River Radamus 18.18 I distacchi da Odermatt sono molto elevati, ma la lotta per il podio si preannuncia spettacolare. Alle spalle dell” elvetico si stanno inserendo tanti atleti a distanza ravvicinata. 18.18 L’austriaco chiude in ottava posizione a 1.48 da Odermatt. 18.17 Partito Marco Schwarz. 18.16 Quarta posizione per Favrot che chiude a 91 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

