CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 16.00 E ALLE 19.00 19.00 Ventiseiesima posizione per Lukas Feurstein a 2.18. De Aliprandini è ventinovesimo. Nella parte alta sta entrando sempre più luce. 18.59 Ottima prova di Lenz Haechler che chiude ventesimo a 1.84. Prima qualifica in seconda manche per il 2003 svizzero 18.59 Ventiseiesima posizione per Kato a 2.24 dalla testa. Il giapponese si mette davanti a de Aliprandini, sempre più a rischio 18.58 Fuori Borgnaes che sbaglia nella parte centrale della pista ed è il primo atleta a non concludere la manche 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Odermatt fa il vuoto, classifica cortissima! Tanti azzurri in lotta per la qualificazione