LIVE Sci alpino Gigante Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Odermatt fa il vuoto buona prima manche per Vinatzer

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 16.00 E ALLE 19.00 19.28 Marc Odermatt ha fatto il vuoto nella prima manche ipotecando la vittoria di questa gara. La seconda manche però si preannuncia bellissima con ventinove atleti racchiusi in 1.31 secondi con tutti in lotta per un piazzamento importante. 19.26 Questa la classifica della prima manche: 1 Marco Odermatt SUI 1:08.80 2 Lucas Pinheiro Braathen BRA +0.86 2 Henrik Kristoffersen NOR +0.86 4 Thibaut Favrot FRA +0.

