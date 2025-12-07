LIVE Sci alpino Gigante Beaver Creek 2025 in DIRETTA | IMMENSO VINATZER! Rimonta da urlo sfiora la vittoria a 0.23 da Odermatt!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.04 Ottavo a Soelden, quinto a Copper Mountain, secondo oggi. Vinatzer questa volta ha svoltato per davvero, speriamo definitivamente. Perché questo è sempre stato il suo potenziale! Un talento purissimo che l’Italia sin qui, colpevolmente, non ha saputo sfruttare. L’arrivo dell’allenatore Mauro Pini sembra aver dato l’attesa sterzata. Speriamo che questo risultato dia fiducia anche in vista dello slalom. 22.03 La classifica finale della gara: 1 ODERMATT Marco Svizzera 2:20.59 2 VINATZER Alex Italia 2:20.82 +0.23 3 KRISTOFFERSEN Henrik Norvegia 2:20.93 +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
