LIVE Sci alpino Gigante Beaver Creek 2025 in DIRETTA | bene Odermatt rischia Brennsteiner

18.07 Kranjec perde tantissimo nella fase centrale, in cui lascia quasi un secondo ad Odermatt sporcando molto ad inizio curva. Lo sloveno chiude la prima manche a 1.71 dallo svizzero. 18.05 Partito Zan Kranjec, terzo lo scorso anno 18.04 Kristoffersen perde moltissimo nella parte alta, guadagna qualcosa in fondo e chiude a 86 centesimi da Odermatt. A differenza delle sensazioni date in diretta l'elvetico ha fatto molto bene nella parte alta.

