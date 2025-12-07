LIVE Nuoto Europei 2025 in DIRETTA | tante carte per l’Italia si lotta per il medagliere!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 16.00 E ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 11.01: Tutti pronti per questo pomeriggio, c'è da tifare tanta Italia. Ben 15 gli azzurri finalisti nelle gare di oggi. Dalle 19.00 vi racconteremo tutto, grazie per averci seguito e buona giornata. A dopo! 11.00: Queste le nazionali finaliste nella 4×50 mista uomini: Germania, Cechia, Italia, Svizzera, Austria, Francia, Danimarca, Spagna 10.58: Italia in finale con il terzo tempo.
Nuoto, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dalla Federazione. Salteranno Europei in vasca corta
Europei di nuoto in vasca corta, Sara Curtis terza con record nei 100 stile libero donne Lublino #EuropeanAquatics #Swimming #6dicembre Guarda il video qui Vai su X
