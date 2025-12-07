LIVE Nuoto Europei 2025 in DIRETTA | Razzetti in finale nei 400 misti! 4×50 miste in finale Dalle 19.00 tantissimi azzurri in finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI 10.58: Italia in finale con il terzo tempo. La Spagna vince la terza batteria con 1’33?18 e si qualifica assieme alla Gbr seconda con 1’33?22 10.53: Solo cinque le nazionali al via nell’ultima batteria e dunque Italia certa della finale 10.52. Terzo posto per l’Italia con 1’32?54, terzo tempo assoluto per gli azzurri un po’ letargici questa mattina. Vince la Germania con 1’32?48, seconda la Cechia con 1’32?53 10.53: Italia quinta ai 150 10.53: Ai 100 Italia, Germania, Cechia 10.52: Ai 50 Cechia, Francia, Italia 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
Nuoto, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dalla Federazione. Salteranno Europei in vasca corta
Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 7 dicembre, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, domenica 7 dicembre, andrà in scena la sesta e ultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta.
LIVE Nuoto, Europei 2025 in DIRETTA: l'Italia lancia la volata per il primo posto nel medagliere - Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta.
Europei nuoto vasca corta: Razzetti argento nei 200 misti, Curtis bronzo nei 100 sl