LIVE Nuoto Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia nuota nell’oro come Zio Paperone! 5 titoli e trionfo nel medagliere!

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 16.00 E ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 21.27 Per oggi, ma anche per questo Europeo, è tutto, ma da giovedì è già tempo di Campionati Italiani, che chiudono il 2025 del nuoto. Poi ci si ritroverà a marzo per iniziare a costruire la squadra per gli Europei di agosto a Parigi. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.26: Italia livello stratosferico, come squadra e con alcuni singoli che stanno crescendo e si stanno confermando, come Thomas Ceccon, Simona Quadarella e Simone Cerasuolo che è l’unico campione del mondo in carica in lunga. 🔗 Leggi su Oasport.it

live nuoto europei 2025 in diretta l8217italia nuota nell8217oro come zio paperone 5 titoli e trionfo nel medagliere

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia nuota nell’oro come Zio Paperone! 5 titoli e trionfo nel medagliere!

Altre letture consigliate

Nuoto, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dalla Federazione. Salteranno Europei in vasca corta

Nuoto, Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni dalla Federazione. Salteranno Europei in vasca corta

Nuoto, Pilato e Tarantino patteggiano: sospese per 90 giorni, saltano gli Europei in vasca corta

LIVE Nuoto, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia lancia la volata per il primo posto nel medagliere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in ... Secondo oasport.it

live nuoto europei 2025Diretta/ Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: Razzetti da oro! (oggi 7 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi domenica 7 dicembre: programma, orario e finali dell’ultima giornata a Lublino. Segnala ilsussidiario.net

A che ora gli Europei di nuoto 2025 oggi: azzurri in gara 7 dicembre, tv, streaming - Oggi, domenica 7 dicembre, andrà in scena la sesta e ultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Nuoto Europei 2025