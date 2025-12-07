LIVE Nuoto Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia lancia la volata per il primo posto nel medagliere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Si chiude l’Europeo in vasca corta con tanti azzurri in gara e con tante possibilità di muovere il medagliere in questa sesta e ultima giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali. La giornata conclusiva degli Europei di Lublino si apre con un programma mattutino essenziale ma ricco di spunti decisivi, soprattutto nei 400 misti, specialità che spesso indirizzano il bilancio complessivo delle nazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia lancia la volata per il primo posto nel medagliere

