CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA OGGI LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 16.00 E ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 21.27. per oggi ma anche per questo Europeo è tutto ma da giovedì è già tempo di campionati italiani che chiudono il 2025 del nuoto. Poi ci ritroverà a marzo per iniziare a costruire la squadra per gli Europei di agosto a Parigi. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.26: Italia livello stratosferico, come squadra e con alcuni singoli che stanno crescendo e si stanno confermando, come Thomas Ceccon, Simona Quadarella e Simone Cerasuolo che è l’unico campione del mondo in carica in lunga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei 2025 in DIRETTA: Curtis, Razzetti, Quadarella e Cerasuolo, 4×50 mista, è pokerissimo d’oro azzurro! L’Italia vince il medagliere!