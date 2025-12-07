CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Gara decisamente anonima anche per Kimi Antonelli, sin dalla partenza. 15.32 Per la Ferrari una discreta ultima gara. Ma ora possiamo dirlo: finalmente questo Mondiale da incubo è finito per la Rossa! A Maranello indovineranno finalmente il nuovo progetto con la rivoluzione regolamentare 2026? Noi siamo scettici. 15.31 Per Verstappen le speranze di successo finale erano veramente basse. Come si è visto, Leclerc e Russell non avrebbero potuto impensierire in alcun modo le McLaren. Norris sarebbe arrivato terzo nella peggiore delle ipotesi, e così è stato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: Verstappen vince, ma non basta. Norris campione del mondo per 2 punti