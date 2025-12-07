LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Verstappen vince ma non basta Norris campione del mondo per 2 punti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.35 Gara decisamente anonima anche per Kimi Antonelli, sin dalla partenza. 15.32 Per la Ferrari una discreta ultima gara. Ma ora possiamo dirlo: finalmente questo Mondiale da incubo è finito per la Rossa! A Maranello indovineranno finalmente il nuovo progetto con la rivoluzione regolamentare 2026? Noi siamo scettici. 15.31 Per Verstappen le speranze di successo finale erano veramente basse. Come si è visto, Leclerc e Russell non avrebbero potuto impensierire in alcun modo le McLaren. Norris sarebbe arrivato terzo nella peggiore delle ipotesi, e così è stato. 🔗 Leggi su Oasport.it
