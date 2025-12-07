LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Verstappen spera in un miracolo di Leclerc

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE COMBINAZIONI PER IL MONDIALE 53° giro58 A prescindere dal risultato finale, Verstappen ha dimostrato a nostro avviso di essere il miglior pilota in circolazione. E’ arrivato a giocarsi il Mondiale all’ultima gara, perdendolo per 2 punti, con una macchina inferiore alla McLaren. 52° giro58 La classifica ad una manciata di tornate dal termine del Mondiale. 1 Max Verstappen — Red Bull Racing 2 Oscar Piastri — McLaren — +17.642 3 Lando Norris — McLaren — +21.847 4 Charles Leclerc — Ferrari — +26.300 5 George Russell — Mercedes — +46.085 6 Fernando Alonso — Aston Martin — +65. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: Verstappen spera in un miracolo di Leclerc

Leggi anche questi approfondimenti

DP World Tour: ad Abu Dhabi il gran finale con l’HSBC Championship, in diretta su Sky e NOW

F1, weekend decisivo ad Abu Dhabi: Norris, Verstappen e Piastri si giocano il Mondiale in diretta su Sky e Now

LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: inizia la volata per il Mondiale!

#F1 diretta GP Abu Dhabi: #Verstappen, #Norris e #Piastri si giocano il Mondiale, segui LIVE Vai su X

F1, risultati qualifiche GP Abu Dhabi, pole position e griglia di partenza: orari tv gara e dove vederla in diretta e in differita - facebook.com Vai su Facebook

Diretta GP Abu Dhabi F1 LIVE: Max ai box, Piastri in testa, Norris graziato è 3° davanti a Leclerc - Il racconto in diretta del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Da sport.virgilio.it

F1 diretta GP Abu Dhabi: Verstappen, Norris e Piastri si giocano il Mondiale, segui LIVE - È il momento dell'ultimo e decisivo Gran Premio della stagione: corsa a tre per il titolo piloti. Scrive corrieredellosport.it

LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: Norris al momento campione del mondo per 2 punti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE COMBINAZIONI PER IL MONDIALE 46° giro/58 Situazione cristallizzata. Secondo oasport.it