CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE COMBINAZIONI PER IL MONDIALE 13.49 Va tuttavia rimarcata una singolare inversione di tendenza. – Nelle prime 6 edizioni (2009-2014), il poleman ha vinto solo 1 volta. – Nelle ultime 10 (2015-2024), chi è scattato dalla prima casella ha sempre trionfato! 13.48 L’unico pilota non partito dalla prima fila ad aver vinto il Gran Premio di Abu Dhabi è Kimi Räikkönen, che nel 2012 si impose scattando dalla quarta casella. 13.46 In 15 occasioni ( 93,8% ) il vincitore è partito dalla prima fila. 13.44 In 11 occasioni ( 68,8% ) il vincitore è partito dalla pole position. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: tra poco la partenza. Sarà decisiva per il Mondiale?