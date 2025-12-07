CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la gara in tvstreaming – La griglia di partenza – Le combinazioni tra Norris, Verstappen e Piastri per il titolo Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Yas Marina calerà il sipario sulla stagione della massima categoria dell’automobilismo e conosceremo il nome del campione del mondo di questo campionato. Un’annata che, a un certo punto, sembrava già segnata e invece le cose sono andate diversamente relativamente alla classifica dei piloti. Max Verstappen ha questo merito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: Norris può amministrare, Verstappen spera nel miracolo