LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Norris ha il Mondiale in pugno dopo il pit-stop
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE COMBINAZIONI PER IL MONDIALE 19° giro58 Pit-stop per Sainz. Norris è settimo e ha davanti Stroll, Lawson, Tsunoda e Ocon che devono ancora fermarsi. 18° giro58 Immediato sorpasso anche su Sainz. 18° giro58 Norris infila Antonelli all’interno e lo supera. Adesso ha davanti Sainz. 18° giro58 Norris al momento è alle spalle di Antonelli, che deve ancora fermarsi. 18° giro58 Russell incollato a Leclerc, prova il sorpasso. 17° giro58 Norris rimane dunque davanti a Leclerc e Russell. Salvo colpi di scena, ha il Mondiale in pugno. 17° giro58 Norris e Leclerc rientrano insieme ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it
