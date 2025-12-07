LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Norris graziato nessuna penalità! Verstappen prega per una Safety Car
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE COMBINAZIONI PER IL MONDIALE 32° giro58 Questo l’episodio che ha portato alla penalità di Tsunoda ed alla ‘grazia’ per Norris. Here’s a replay of Norris overtaking Tsunoda #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.comqi6NGBEECg — Formula 1 (@F1) December 7, 2025 31° giro58 Resta un’ultima speranza per Verstappen: servirebbe una Safety Car per riaprire tutto. 31° giro58 Piastri, quando effettuerà il pit-stop, rientrerà in pista alle spalle di Norris e Leclerc. 30° giro58 GRAZIATO NORRIS! Nessuna penalità per il pilota della McLaren. 30° giro58 5 SECONDI DI PENALITA’ per Tsunoda per aver cambiato traiettoria due volte durante il sorpasso di Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it
